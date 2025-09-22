تسريبات الفائز بالكرة الذهبية.. ليس لامين جمال!

يترقب عشاق كرة القدم العالمية اليوم الإثنين (الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات) الإعلان عن هوية اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية العريقة التي تقدمه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، خلال الحفل السنوي الذي يقام على مسرح شاتليه في باريس.

وكشفت آخر التسريبات الصحافية عن استبعاد نجم برشلونة الإسباني لامين جمال من الحصول على الجائزة بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية التي نشرت تقريراً عن المرشحين الأوفر حظاً للتتويج بالجائزة، وذلك استناداً إلى معايير خاصة باللعب النظيف، في وقت رجحت حصول الفرنسي عثمان ديمبلي على الجائزة ليكون سادس لاعب من فرنسا يحظى بالمجد العالمي الرفيع، يليه النجمين

وقالت الصحيفة إن "سلوك لامين جمال يضره في المنافسة على الجائزة، بسبب سلوكه السيئ في مواقف عدة خلال الموسم، إذ رفض لامين جمال مصافحة كريستيانو رونالدو بعد فوز منتخب البرتغال على إسبانيا في النهائي وتتويجه بلقب دوري أمم أوروبا، وكذلك مغادرته الملعب قبل أن يتسلم لاعبو منتخب البرتغال ميدالياتهم الذهبية وكأس البطولة".

يذكر أن لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور قد حُرم من الفوز بالجائزة الموسم الماضي بسبب معيار اللعب النظيف نتيجة سلوكيات غير رياضية أثرت في التصويت لمصلحة لاعب مانشستر سيتي رودري الحائز على الجائزة لعام 2024 ما شكل صدمة للكثير من المراقبين والمحللين.

"الإمارات اليوم" ترصد كل ما يتعلق بحفل "البالون دور" على النحو التالي:

اللاعبون الـ10 المتنافسون على الجائزة

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)، لامين جمال (برشلونة)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، بيدري (برشلونة)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، مايكل أوليزيه (بايرن ميونيخ)، محمد صلاح (ليفربول)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

القناة الناقلة

سيتم نقل حفل الكرة الذهبية مباشرة عبر قناة "بي إن سبورت".

معايير التصويت

- الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة.

- الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم.

- مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.

رونالدينيو يقدم الكرة الذهبية

ويقدم النجم البرازيلي السابق والفائز بالكرة الذهبية عام 2005 الجائزة المرموقة للفائز بها.

طريقة التصويت

صوّت على جائزة الكرة الذهبية لجنة من الصحافيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين الـ100 الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).