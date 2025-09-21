روما يحسم أول مواجهة «ديربي» بقيادة غاسبيريني

خرج روما منتصرا من أول مواجهة ديربي بقيادة مدربه الجديد جان بييرو غاسبيريني، بتغلبه على جاره لاتسيو 1-0 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما بدأ مشواره بقيادة المدرب السابق لأتالانتا بالفوز على بولونيا وبيزا بالنتيجة ذاتها 1-0، خسر روما في المرحلة الماضية على أرضه أمام تورينو 0-1، لكنه استعاد توازنه الأحد وحقق فوزه الأول في مباراة محسوبة على أرض جاره الذي يتشارك معه الملعب الأولمبي، منذ ديسمبر 2016 حين فاز 2-0.

وفي المقابل، مني لاتسيو بهزيمة ثالثة في رابع مباراة له في مستهل المشوار، ما يجعل مدربه الجديد-القديم ماوريسيو ساري في وضع صعب.

ويدين روما بالفوز إلى لورنتسو بيليغريني الذي وصلته الكرة بعد خطأ فادح من البرتغالي نونو تافاريش الذي خسر الكرة تحت ضغط من الهولندي ديفين رينش (38)، رافعا رصيده ضد الجار اللدود إلى أربعة أهداف، ما يجعل لاتسيو الفريق المفضل لديه من حيث التسجيل بين جميع الأندية الأخرى.

وأكمل لاتسيو اللقاء بتسعة لاعبيه في دقائقه الأخيرة بعد طرد البديل المغربي رضا بلحيان (86).