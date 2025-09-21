«خطر كبير» يؤجل مواجهة مرسيليا وباريس سان جرمان

تأجلت المواجهة المقررة مساء الأحد بين مرسيليا وغريمه باريس سان "حامل اللقب" ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال محافظ بوش دو رون، جورج فرنسوا لوكلير: "أُرجئت المباراة لاحتمال هطول أمطار غزيرة مع خطر كبير بحصول فيضانات" داخل وحول ملعب فيلودروم الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج والذي كان من المتوقع أن يمتلئ بالجماهير، مشيرا إلى أن منطقة بوش-دو-رون في حالة تأهب قصوى تحسبا للأمطار والفيضانات والعواصف الرعدية.

وبعد أربع مراحل على بداية الموسم، يتصدر سان جرمان، المتوج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، الترتيب بـ12 نقطة كاملة، بفارق الأهداف خلف ليون الذي خاض خمس مباريات، فيما جمع مرسيليا 6 نقاط بعد فوزه بمباراتين وخسارته مثلهما.