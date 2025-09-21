ميسي يسجل هدفين.. ويقرّب إنتر ميامي من «بلاي أوف» الدوري الأميركي (فيديو)

وضع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي على مشارف حسم تأهله إلى الأدوار النهائية (بلاي أوف) للدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، وذلك بتسجيله ثنائية في الفوز على دي سي يونايتد 3-2 السبت.

وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة 35 عندما مرر ميسي الكرة إلى تاديو أليندي الذي تفوق على الحارس لويس باراسا ووضعها في الشباك، لكن البلجيكي كريستيان بينتيكي أدرك التعادل لدي سي يونايتد مطلع الشوط الثاني (52).

ميسي اكثر لاعب ماتقدر توقفه بالملعب يظهر لك من كل مكان



شوفت عينك هنا راجع بمكان بوسكيتس وحل الهدف الاول



pic.twitter.com/xLEc5GMbdv — مجيد (@77jjf) September 21, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



خيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي!!!!! غير طبيعي!!!!!!!!!



التاااااااااااااااااااااااااااريخي يسجل!!!!!! الأسطورة يسجل!



الأسطورة ليونيل ميسي يسجل هدف انتر ميامي الثالث!!!!



😱😱😱😱😱😱😱😱♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️



pic.twitter.com/APaFmgaYMq — عمرو (@bt3) September 21, 2025

وعاد إنتر ميامي للتقدم في الدقيقة 66 بفضل ميسي الذي ضمن الفوز لفريقه نهائيا بتسجيله الثالث في الدقيقة 85، بعدما ترك لمواطنه ماتيو سيلفيتي فرصة للتسجيل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن الأخير أطاح الكرة فوق العارضة.

ورفع ميسي رصيده إلى 22 هدفا في 22 مباراة، متصدراً ترتيب الهدافين بفارق هدف أمام الهداف الإنجليزي لناشفيل أس سي سام ساريدج.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص جايكوب موريل الفارق لدي سي يونايتد لكن متأخرا جدا (7+90)، لينال إنتر ميامي النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس ضمن منافسات المنطقة الشرقية.

وبات إنتر ميامي قريبا جدا من اللحاق بفيلادلفيا يونيون المتصدر وأف سي سينسيناتي ونيويورك سيتي إف سي التي ضمنت تأهلها إلى الـ"بلاي أوف" في الشرق.

ويتأهل إلى الـ"بلاي أوف" أصحاب المراكز التسعة الأولى في كل من المنطقتين، ويتقدم إنتر ميامي بفارق 9 نقاط عن نيويورك ريد بولز العاشر مع ثلاث مباريات أقل من الأخير.

وتبقى لإنتر ميامي ست مباريات في الموسم المنتظم، ما يعني أن تأهله شبه محسوم.