ليفربول يتخطى إيفرتون ويحافظ على بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي

حافظ ليفربول على رصيده المثالي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسمه ديربي ميرسيسايد أمام ضيفه إيفرتون 2-1 السبت في المرحلة الخامسة.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 15 نقطة مبتعدا بفارق ست نقاط موقتا عن وصيفه أرسنال الذي يخوض مواجهة نارية الأحد مع ضيفه مانشستر سيتي الثامن.

وسيطر ليفربول على الشوط الأول ترجمها بهدفين للهولندي راين خرافنبرخ (10) والفرنسي هوغو إيكيتيكيه (29).

لكن الفريق الأحمر فقد زخمه في الشوط الثاني، ليقلص إيفرتون الفارق عبر لاعب وسطه السنغالي إدريسا غي (58).

واحتاج رجال المدرّب الهولندي أرنه سلوت إلى أهداف متأخرة خصوصا في الوقت البدل عن ضائع، لحسم آخر أربع مباريات في الدوري المحلي ومواجهته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني متصف الأسبوع.