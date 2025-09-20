جراح السيلاوي يؤكد جاهزيته لـ «الطريق إلى دبي» ضمن سلسلة الأبطال

أعرب المقاتل الأردني جراح السيلاوي عن ثقته الكبيرة في تقديم أداء استثنائي خلال مشاركته في بطولة «الطريق إلى دبي»، إحدى جولات سلسلة الأبطال التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، والمقررة إقامتها يوم 3 أكتوبر المقبل في دبي، والتي ستشهد حضور أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة على الساحة العالمية.

وأكد السيلاوي، الذي يعد من أبرز الأسماء العربية في رياضة الفنون القتالية، أن المواجهة المقبلة ستكون صعبة ومثيرة في آن واحد، وقال في تصريحات صحافية: «خصمي يمتلك خبرة كبيرة وعدداً من الانتصارات سواء بالاستسلام أو الضربة القاضية، لكنني عملت بشكل مكثف لأضعه في مواقف لا يرتاح فيها داخل القتال. هذه المواجهة ستكون مليئة بالمفاجآت، وقد أحسمها بالاستسلام أو بالضربة القاضية، كل شيء يعتمد على ظروف النزال».

وتحدث السيلاوي عن فترة الإعداد الطويلة التي قضاها في معسكرات تدريبية احترافية خارج البلاد، موضحاً: «معسكري الأخير كان في تايلند، وقبل ذلك قضيت معظم العام الماضي هناك متنقلاً بين أربعة معسكرات مختلفة. هذا العمل المتواصل منحني فرصة ذهبية لتطوير مستواي وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها سابقاً. اليوم يمكنني القول بثقة إنني في أفضل نسخة من جراح السيلاوي».

وأضاف: «ابتعادي عن النزالات لمدة عام كامل لم يكن استراحة، بل كان استثماراً في نفسي. عملت كثيراً على تحسين أسلوبي وصقل نقاط قوتي، وأنا متحمس لأن يشاهد العالم كيف تغير أدائي».

كما أشار السيلاوي إلى أنه غيّر الفئة الوزنية التي يلعب فيها لينافس في فئة أعلى، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية ستزيد من قوته وثقته داخل الحلبة. وقال: «القرار لم يكن سهلاً، لكنه كان ضرورياً. أشعر اليوم بأنني أكثر قوة وتمكناً، وسأثبت ذلك في دبي».