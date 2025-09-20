نجل زيدان يختار اللعب باسم الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسمياً عن حصول حارس مرمى غرناطة الإسباني، لوكا زيدان، على الجنسية الرياضية الجزائرية.

يأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

وأكد الاتحاد أن نجل اللاعب العالمي ذي الأصول الجزائرية زين الدين زيدان أصبح تحت تصرف مدرب المنتخب الجزائري، جمال الدين بيتكوفيتش، اعتباراً من الجمعة، ليكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الجزائري في المباريات المقبلة.