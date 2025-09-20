مدرب بايرن ميونيخ: نوير «مذهل» في سن الـ 39

أكد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أن حارس المرمى مانويل نوير لايزال عنصراً مهماً في الفريق، مشيراً إلى أنه «يشعّ هدوءاً» في المراحل الأخيرة من مسيرته الرياضية.

وأصبح الحارس الألماني (39 عاماً) رابع لاعب يصل إلى 100 انتصار في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوز بايرن 3-1 على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء الماضي، في المسابقة القارية، ومن المقرر أيضاً أن يتولى حراسة عرين الفريق البافاري اليوم ضد هوفنهايم، حيث يسعى العملاق الألماني لمواصلة بدايته المثالية للموسم الحالي في الدوري المحلي.

وأكد كومباني للصحافيين، أمس، أن أداء الحارس، الفائز بكأس العالم عام 2014، ودوري أبطال أوروبا مرتين، في المباريات والتدريبات «مذهل»، مضيفاً: «لقد حقق كل شيء في مسيرته، لذلك من المهم بالنسبة لي أن يستمتع بما يقدمه».

وقال كومباني: «رغم أن عقلية نوير مختلفة بالتأكيد، فإنه سينظر إلى الأمور بشكل مختلف، فهو لايزال يرغب في إثبات كل شيء للجميع، لكن مانو يشعّ بالراحة. إنه مزيج من التركيز والاسترخاء التام».

وتابع: «شعرت بذلك أيضاً في نهاية مسيرتي. كلاعب شاب تكون في كامل طاقتك، ولكن مع التقدم في السن، تنسجم مع مجرى اللعب، وتتخذ القرارات في اللحظة المناسبة. إنه الآن في هذه المرحلة من مسيرته».