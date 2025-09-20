برشلونة لم يحصل على إذن العودة إلى ملعبه «كامب نو»

لم يحصل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم على إذن العودة إلى ملعبه في «كامب نو»، وسيستضيف باريس سان جرمان بطل أوروبا على الملعب الأولمبي في مونتغويك، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقاً لما أعلن العملاق الكاتالوني، أمس.

وقال برشلونة في بيان: «يواصل النادي العمل من أجل الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب (سبوتيفاي كامب نو) في الأيام المقبلة»، مضيفاً: «لكن في الوقت الحالي، ستُقام مباراة برشلونة أمام باريس سان جرمان في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتغويك».

وكان برشلونة استهل مشواره القاري بالفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 2-1 أول من أمس، في حين أمطر سان جرمان شباك أتلانتا الإيطالي 4-0.

وغادر النادي الكاتالوني ملعبه «كامب نو» في نهاية موسم 2022-2023 لبدء أعمال تجديده، معلناً حينها إعادة افتتاح جزئي في نوفمبر 2024، لكن الموافقات الإدارية لاتزال متأخرة. وبينما ينتظر الضوء الأخضر، سيستقبل برشلونة ثاني الدوري الإسباني، سان جرمان في الأول من أكتوبر على ملعب مونتغويك، كما سيواجه خيتافي الخامس غداً على ملعب يوهان كرويف أمام 6000 متفرج فقط، كما حدث أمام فالنسيا في المرحلة الماضية.