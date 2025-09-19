لن يغادر إلى الدوري السعودي.. ميسي باقٍ مع إنتر ميامي بعد كأس العالم 2026

توصل الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفريقه إنتر ميامي الأميركي، إلى اتفاق لتجديد عقد أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، ما قد يمكنه من إنهاء مسيرته في الدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم، وسيضمن التجديد أن يواصل ابن الـ38 مسيرته مع إنتر ميامي لما بعد كأس العالم 2026.

وبدأت التحضيرات للإعلان الرسمي، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت تقارير صحافية أشارت، هذا الصيف، إلى إمكانية ختام ميسي مشواره الاحترافي الزاخر في الدوري السعودي، حيث يلعب غريمه السابق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر منذ بداية 2023.

وكان ميسي قد ألمح إلى إمكانية تجديد عقده بعد مواجهة فنزويلا في تصفيات مونديال 2026 في سبتمبر: «ننتهي من الموسم في نهاية العام، ثم علي أن أحضر للموسم التالي، سنرى كيف تكون جاهزيتي، وآمل تقديم فترة إعدادية جيدة للموسم».

وتابع عن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026 «تسعة أشهر تمر بوقت سريع، كما أنها فترة طويلة في الوقت عينه».

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في 15 يوليو 2023، بعد مشوار غير مثمر مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعقد يمتد لسنتين ونصف السنة حتى نهاية 2025.

ولعب دوراً كبيراً في تحسين نتائج ميامي، فأحرز لقب كأس الرابطتين بعد أسابيع من قدومه، وحصد الفريق أكبر عدد من النقاط في الدوري الأميركي، وأحرز درع المشجعين.

في 2025، خاض ميسي 36 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 28 هدفاً، و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، بينها دوري أبطال كونكاكاف، وكأس العالم للأندية، والدوري الأميركي، وكأس الرابطتين، وهو أفضل مسجل لفريقه راهناً.

ويحتل إنتر ميامي حالياً المركز السادس في المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي، وميسي مرشح قوي لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري على غرار الموسم الماضي، بعد تسجيله 20 هدفاً في 21 مباراة.

وفي موسم 2025، بلغ إنتر ميامي نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف، وخرج من ثمن نهائي مونديال الأندية أمام باريس سان جرمان بطل أوروبا صفر-4.

وكان أحد مالكي النادي خورخي ماس قال في وقت سابق إن إنتر ميامي سيقوم بكل ما في وسعه لضمان تجديد عقد ميسي، والاعتزال في جنوب فلوريدا.

ويُعدّ ميسي من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم، وحقق إنجازات رائعة، خصوصاً مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده.

وإضافة إلى كراته الذهبية الثماني، نال لقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، ولقب الدوري الفرنسي مرتين، فيما توج مع بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، حيث حمل شارة القائد وكوبا أميركا 2021 و2024.