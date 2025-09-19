مورينيو مدرباً لبنفيكا البرتغالي

عيّن بنفيكا رابع الدوري البرتغالي، المخضرم جوزيه مورينيو مدرباً، لدى عودته إلى بلده الأم بعد 21 عاماً منذ مغادرته بورتو إلى تشيلسي الإنجليزي.

وكان مورينيو (62 عاماً)، الذي درّب ريال مدريد ومانشستر يونايتد، أُقيل من تدريب فنربخشة التركي بعد خسارته أمام بنفيكا بالذات في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويحلّ مورينيو خلفاً لمواطنه برونو لاجي، الذي أُقيل إثر خسارة بنفيكا على أرضه أمام نادي قره باغ الأذربيجاني (2-3) في دوري أبطال أوروبا.

وقال بنفيكا، في بيان، إن «مورينيو وقّع عقداً حتى نهاية موسم 2026-2027»، مع خيار أن يُنهي أيّ من الطرفين الاتفاق في نهاية الموسم الحالي.