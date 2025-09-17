خلاف على ضربة جزاء يتسبب بمشهد مخجل لنادٍ كبير في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

  محمد الحتو
أثار نجما فريق بوروسيا دورتموند الجزائري رامي بن سبعيني، والغيني سيرهو غيراسي جدلاً واسعاً في مباراة فريقهما مع يوفنتوس الإيطالي بدوري أبطال اوروبا التي انتهت بالتعادل 4-4، بعدما تنازعا على تنفيذ ضربة جزاء تحصل عليها الفريق.

 

وأظهرت الكاميرات كلا اللاعبين في مشهد غير احترافي ومخجل للنادي الألماني الكبير أمام ملايين المشاهدين في بطولة كبرى يفترض في الفرق التي تلعب فيها النضج الكروي، إلا أن فترة الشد والجذب بينهما أسفرت عن منح بن سبعيني مهمة التسديد بعد تدخل صارم وحاد من المدرب الكرواتي كوفاتش.

وكان المهاجم غيراسي قد أهدر ضربة جزاء في وقت سابق من الموسم الحالي ما دفع أغلب زملائه لا يفضلون تقدمه لتنفيذ الركلات خوفاً من إضاعتها.

 

والمفارقة أن ضربة الجزاء التي سجلها بن سبعيني بشكل رائع منحت الفريق التقدم 4-2 قبل أن يتمكن يوفنتوس لاحقاً من تسجيل هدفي التعادل.

