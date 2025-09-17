لامين جمال خارج قائمة برشلونة في افتتاح دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غياب مهاجمه لامين جمال عن مواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا غدا الخميس بسبب إصابة في أعلى الفخذ، وذلك بعد الكشف عن تشكيلة الفريق المسافرة لخوض مباراته الافتتاحية في البطولة على ملعب سانت جيمس بارك.

وتعرض جمال للإصابة خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا، وانتقد مدرب برشلونة هانز فليك المنتخب الوطني لعدم الاعتناء بشكل أفضل باللاعب (18 عاما)، والذي غاب أيضا خلال انتصار الفريق في الدوري الإسباني على بلنسية الأحد الماضي.

وبخلاف غياب جمال، الذي بدأ الموسم بقوة بإحرازه هدفين وتقديمه تمريرتين حاسمتين في الدوري، قال برشلونة اليوم الأربعاء إن أليخاندرو بالدي وجابي خارج التشكيلة أيضا إلى جانب الغائب منذ فترة طويلة مارك-أندريه تير شتيجن لكن فرينكي دي يونج أصبح متاحا للمشاركة.

وودع برشلونة البطولة من الدور قبل النهائي الموسم الماضي بينما عاد نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد فشله في التأهل إلى نسخة الموسم الماضي.