الأهلي المصري يكشف حقيقة طلب زيزو السفر إلى قطر

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي المصري، أن أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لم يطلب السفر للخارج من أجل التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفريق أمام إنبي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات صحافية إن ما تردد إعلاميا في هذا الشأن «عار تماما من الصحة، ولم يحدث لا من قريب أو بعيد».

يذكر ان بعض التقارير كشفت أن زيزو طلب الخضوع للتأهيل في إكاديمية اسبيتار في قطر بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة تعرض لها امام انبي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المحلي، يوم الأحد الماضي.