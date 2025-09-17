بنفيكا يقيل مدربه وينتظر عودة الأسطورة مورينيو

أقال نادي بنفيكا البرتغالي مدربه برونو لاجي عقب الخسارة أمام ضيفه قره باغ الأذربيجاني 2-3 الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حسبما أفاد رئيسه روي كوشتا، في الوقت الذي أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن إدارة نادي العاصمة تتجه لتعيين جوزيه مورينيو خلفا له.

وكان مورينيو أُقيل في أغسطس، من تدريب فنربهتشه التركي، عقب إقصائه من الأدوار المؤهلة إلى دور المجموعة الموحدة لدوري الأبطال على يد بنفيكا بالذات.

وقال الدولي السابق خلال مؤتمر صحافي عُقد ليل الثلاثاء الأربعاء «توصلنا للتو إلى اتفاق مع برونو لاجي الذي سيترك منصبه كمدرب لبنفيكا اليوم».

وخسر فريق «النسور» بشكل مفاجئ على أرضه أمام قره باغ الذي قلب تأخره بهدفين إلى انتصار 3-2، وذلك على بُعد أربعة أيام من خسارة فريق العاصمة لشبونة أولى نقاطه في الدوري المحلي الجمعة بتعادله أمام ضيفه سانتا كلارا.

وأضاف رئيس النادي من دون ذكر المزيد من التفاصيل «نتوقع بكل تأكيد أن يكون لدينا مدرب جديد على مقاعد البدلاء السبت في فيلا داس آفيش»، وذلك عند حلول رابع ترتيب الدوري البرتغالي راهنا ضيفا على فيلا داس آفيش ضمن المرحلة الخامسة.

هذا واحتلت فرضية تعيين مورينيو خلفا للمُقال لاجي، الصفحة الأولى لثلاث صحف رياضية محلية، فبحسب صحيفة «آ بولا»، يرغب بنفيكا بإنجاز المفاوضات مع «المدرب المميّز» بحلول يوم الأربعاء.

وسبق لمورينيو أن قضى فترة قصيرة على رأس الجهاز الفني لبنفيكا في بداية مسيرته كمدرب في نهاية عام 2000 قبل إقالته بعد 11 مباراة، فانتقل إلى تدريب أونياو ليريا، قبل الالتحاق ببورتو الذي قاده إلى تحقيق لقب دوري الأبطال في 2004.