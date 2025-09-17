تشيلسي يضم بونانوت لقائمته بدوري الأبطال

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، أمس، ضم فاكوندو بونانوت إلى قائمته في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يُعوض بونانوت غياب داريو إيسوجو، الذي خضع لعملية جراحية في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب البرتغال للشباب تحت 21 عاماً.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا)، في وقت سابق من هذا الصيف، أن الأندية المشاركة في المسابقات القارية ستكون قادرة على ضم لاعب بديل مؤقت، في حال غياب أي لاعب بسبب إصابة طويلة الأمد أو مرض.

وتعاقد تشيلسي، بطل العالم للأندية، مع الجناح الأرجنتيني بونانوت (20 عاماً)، على سبيل الإعارة من فريق برايتون.