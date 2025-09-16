الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة.. والزمالك في نزهة بالدوري المصري

يسعي الأهلي لوقف نزيف النقاط الذي استمر في لقاءاته الثلاثة الأخيرة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، والعودة مرة أخرى للانتصارات، حين يستضيف سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من منافسات المسابقة، التي يحل فيها الزمالك (المتصدر) ضيفا علي الإسماعيلي، بينما يكون بيراميدز في مواجهة نارية مع زد.

وتقام مباريات الجولة السابعة علي مدار ثلاثة أيام، حيث يلتقي غداً الاربعاء المقاولون العرب مع فاركو، والمصري البورسعيدي مع غزل المحلة، والجونة مع بتروجيت.

وتقام بعد غد الخميس أربع مباريات هي مودرن سبورت مع انبي، الإسماعيلي والزمالك، بيراميدز وزد، الإتحاد السكندري وكهربا الإسماعيلية، في حين تختتم الجولة بثلاث مباريات يوم الجمعة القادم وهي وادي دجلة وطلائع الجيش، سموحة وحرس الحدود، الاهلي وسيراميكا كليوباترا.

وسيكون الزمالك في مهمة سهلة نظريا، حين يحل ضيفا علي الإسماعيلي، حيث يعيش الفريق الأبيض فترة ربما هي الأفضل في السنوات الأربع الماضية من حيث انفراده بتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من خوض 6 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل مرة واحدة وخسر في مثلها بفارق نقطتين أمام المصري، صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن بيراميدز، الذي يتواجد في المركز العاشرة بثماني نقاط ولكنه لعب مباراة أقل، وبفارق 7 نقاط أمام الأهلي، الذي يتواجد في المركز الخامس عشر ولكنه لعب خمس مباريات فقط.

في المقابل، يحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط فقط بعد خوض 6 مباريات حيث فاز مباراة وتعادل في مثلها وخسر أربع مواجهات، ورغم سهولة المهمة طبقا لجدول الترتيب لكن الفريق الأبيض ربما يصطدم برغبة الإسماعيلي في العودة للمسار الصحيح وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

وفي مباراة أخري، سيكون الاهلي في مواجهة صعبة للغاية حيث يستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا، حيث يحاط حامل لقب النسخ الثلاث الأخيرة في البطولة بالنتائج السلبية، فلم يحقق سوي فوزا وحيدا وتعادل ثلاث مباريات وخسر في لقاء واحد، وربما هي البداية الأسوأ محليا للاهلي منذ سنوات طويلة، مما فجر بركان الغضب علي مختلف الأصعدة.

وعاد محمود الخطيب رئيس النادي من أجازته العلاجية، حيث كان قد اتخذ قرارا بعدم الترشح في الإنتخابات المقبلة، وعقد جلسة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، ومحمد يوسف المدير الرياضي، وتم الإستقرار علي ايقاف صرف مستحقات لاعبي الفريق لأجل غير مسمي مع تطبيق عقوبة خصم 10% من الرواتب الشهرية طبقا للائحة.

ويفقد الأهلي في مواجهة سيراميكا كل من احمد زيزو بسبب الإصابة في مواجهة إنبي الأخيرة وكذلك إمام عاشور لاعب الوسط الذي تم حجزه في المستشفي بسبب آلام المعدة وكذلك كريم فؤاد ومحمد شكري لعدم تعافيهما من الإصابة.

ولا تتوقف صعوبة المواجهة عند غيابات الأهلي وموقفه ولكنها بسبب قوة المنافس وهو سيراميكا الذي يضم في صفوفة عددا من اللاعبين الجيدين مثل كريم نيدفيد وعمرو السولية وسعد سمير وإسلام عيسي ويقودهم المدير الفني علي ماهر.