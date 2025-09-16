خسارة تونس ومصر والجزائر ببطولة العالم للكرة الطائرة

تلقى منتخب تونس خسارة مباغتة 1 / 3 أمام نظيره الإيراني، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، المقامة حاليا في الفلبين.

ورغم فوزه بالشوط الأول، فإن المنتخب التونسي تراجع مستواه بشدة في باقي اللقاء، ليخسر الأشواط الثلاث الأخرى بغرابة شديدة، حيث جاءت نتائج الأشواط 23 / 25 و25 / 20 و25 / 23 و25 / 16.

كما نال المنتخب المصري خسارة غير متوقعة 1 / 3 أيضا أمام منتخب الفلبين، الذي حقق انتصاره الأول بالمجموعة في مواجهة ماراثونية استغرقت أكثر من ساعتين.

وجاءت نتائج الأشواط 29 / 27 و23 / 25 و25 / 21 و25 / 21 لمصلحة المنتخب الفلبيني، لتتساوى المنتخبات الأربع في رصيد 3 نقاط، لكن تونس آلت إليها الصدارة، تليها إيران، ثم مصر في المركز الثالث والفلبين في ذيل الترتيب.

وكان منتخب مصر بدأ مسيرته في البطولة بالفوز 3 / 1 على منتخب إيران، في حين خسر منتخب الفلبين صفر / 3 أمام نظيره التونسي.

وفي المجموعة السادسة، تلقى منتخب الجزائر خسارة قاسية صفر / 3 أمام منتخب أوكرانيا، حيث جاءت نتائج الأشواط 25 / 17 و25 / 12 و25 / 11.

وبقي منتخب الجزائر، الذي خسر صفر / 3 أمام إيطاليا في الجولة الأولى، قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، فيما حصد المنتخب الأوكراني، الذي خسر بالنتيجة ذاتها أمام بلجيكا في لقائه الافتتاحي، أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة.