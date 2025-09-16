ريال مدريد يبدأ حملة استعادة العرش الأوروبي بفكر «شاب»

يفتتح ريال مدريد، بطل أوروبا 15 مرة (رقم قياسي)، حملته الجديدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) ضد مرسيليا الفرنسي، آملاً أن يكون لديه الآن المدرب والفريق اللازمان لاستعادة عرشه.

جدد ريال مدريد تشكيلته هذا الصيف بضم العديد من اللاعبين الجدد بكلفة بلغت نحو 170 مليون يورو (200 مليون دولار)، وتعاقد مع لاعب وسطه الدولي السابق، شابي ألونسو، خلفاً للمدرب الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي، المنتقل بدوره إلى تدريب منتخب البرازيل.

وتعرض «لوس بلانكوس» لهزيمة قاسية 1-5 في مجموع المباراتين أمام أرسنال الإنجليزي، في ربع نهائي الموسم الماضي، ما أكد ضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام تكتيكياً وفنياً.

مع هجوم قوي، حيث أصرّ أنشيلوتي على الاعتماد بشكل منتظم على «الرباعي الرائع»، المكون من الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو، والإنجليزي جود بيلينغهام، كان دفاع ريال مدريد الحلقة الأضعف خصوصاً بإصابة ركائزه داني كارفاخال، والبرازيلي إيدر ميليتاو، والنمساوي دافيد ألابا.

ولم يتمكن أنشيلوتي من إيجاد الاستراتيجية المناسبة لحماية الفريق، ورغم أن مبابي وصل إلى قمة مستواه في النصف الثاني من الموسم، إلا أن النجومية وحدها لم تكن كافية ضد نخبة أوروبا.

وتكبّد ريال مدريد ست هزائم في المسابقة، بما في ذلك أمام ليفربول الإنجليزي وليل الفرنسي وميلان الإيطالي ومواطنه أتلتيكو مدريد في دور الـ16، منهياً الموسم دون أي لقب كبير، بينما حقق غريمه التقليدي برشلونة ثلاثية محلية.

وبدأ النجم الفرنسي مبابي الموسم بأداء مذهل بتسجيله أربعة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإسباني، لكن جماهير الفريق الملكي معجبة بالقدر نفسه بالثبات الذي أظهره ألونسو حتى الآن.

وحافظ ريال مدريد على شباكه نظيفة في مباراتين، ونجح في الصمود بعد لعبه لمدة ساعة بـ10 لاعبين ضد ريال سوسييداد السبت وخرج منتصراً (2-1)، محافظاً على بدايته المثالية في الدوري.

وعلى عكس أنشيلوتي، أظهر ألونسو مرونة سواء في أسلوب لعبه أو في اختياراته، إذ استبعد الجناح فينيسيوس جونيور من مباراة الدوري ضد ريال أوفييدو، ثم استبدله مبكراً بعد معاناته ضد ريال سوسييداد.

ومع توسيع نظام دوري أبطال أوروبا، بدءاً من الموسم الماضي، حيث باتت الفرق تخوض ثماني مباريات في دور المجموعات (أربع على أرضها وأربع خارجها) بدلاً من ست، ألمح ألونسو إلى أنه سيُجري تغييرات في تشكيلاته في الأسابيع المقبلة.