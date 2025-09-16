مانشستر يونايتد والريال الأكثر حضوراً جماهيرياً

كشف تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أمس، عن تصدر مانشستر يونايتد وريال مدريد قائمة الأكثر حضوراً جماهيرياً للمباريات في الموسم الماضي 2024 - 2025، فيما تصدّر ناديا بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، عملاقا ألمانيا، قائمة الأندية التي سجّلت أعلى متوسط للحضور الجماهيري في مباريات الدوري.

وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري لمباريات مانشستر يونايتد مليونين و200 ألف و286 متفرجاً في مدرجات ملعب «أولد ترافورد»، يليه ريال مدريد بمليونين و53 ألفاً و673 متفرجاً في ملعبه سانتياغو برنابيو.

وأوضح التقرير أن ملعب ريال مدريد امتلأ بنسبة 85%، بمتوسط حضور بلغ 73 ألف متفرج.