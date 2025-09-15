7 أجزاء من المئة من الثانية تحرم المغربي سفيان البقالي ذهبية العالم

فشل العداء المغربي سفيان البقالي في الاحتفاظ بلقبه بطلاً لسباق 3 آلاف متر موانع للمرة الثالثة تواليا، باكتفائه بالميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

ويحمل البقالي ذهبيتي نسختي يوجين 2022 وبودابست 2023 من بطولة العالم، كما طوق عنقه بالمعدن الأصفر في أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد باريس الصيف الماضي، لكنه فشل اليوم في حصد ذهبيته الثالثة على التوالي في بطولة العالم.

وبينما كان البقالي، يتجه لاجتياز خط النهاية، فاجأه النيوزيلندي جوردي بيميش وانتزع منه المركز الأول بتوقيت قدره 8:33.88 دقائق، متقدما بفارق 7 أجزاء من المئة من الثانية فقط عن العداء المغربي، الذي سجل 8:33.95 دقائق.

وحل الكيني إدموند سيريم ثالثا محرزا الميدالية البرونزية (8:34.56 دقائق).

وكان البقالي البالغ من العمر 29 عاما من أبرز المرشحين للفوز باللقب، بحكم تحقيقه أفضل توقيت عالمي لهذه السنة خلال ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى المدرج ضمن الدوري الماسي، بتوقيت قدره 08 دقائق و00 ثانية و70 جزء من المئة.