هدف خيالي من دي ماريا.. «اليد اليمنى لميسي» (فيديو)

واصل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا تألقه في ملاعب كرة القدم رغم بلوغه سن الـ38، بعدما أحرز هدفاً خيالياً لفريقه روساريو سنترال بمرمى بوكا جونيورز في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وأحرز دي ماريا الذي أسهم في إنجازات المنتخب الأرجنتيني بصفته اليد اليمنى للأسطورة ليونيل ميسي، هدفاً خيالياً ساحراً أسر به الجماهير الأرجنتينية حين نفذ كرة ركنية صوّبها مباشرة لتجد طريقها إلى الشباك وسط فرحة صاخبة لجماهير روساريو سنترال.

ويحتل روساريو المركز السادس برصيد 11 نقطة فيما يحتل بوكا جونيورز المركز الثالث برصيد 12 نقطة.