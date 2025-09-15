الشارقة يستقبل الغرافة.. والوحدة يستدعي ذكريات 2019 أمام الاتحاد

يستهل الشارقة «حامل لقب دوري أبطال آسيا للأندية 2» مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة قوية أمام ضيفه الغرافة القطري، اليوم، في الساعة 17:45، في وقت يستقبل الوحدة نظيره الاتحاد السعودي «المدجج بالنجوم» على استاد آل نهيان في الساعة الثامنة مساء.

في المباراة الأولى، يخوض الشارقة اللقاء بطموحات كبيرة رغم صعوبة المهمة أمام فريق قوي مثل الغرافة، علماً بأن آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت ودية، في يوليو الماضي، وانتهت بفوز الغرافة بهدف دون ردّ، خلال معسكر الشارقة الأخير في النمسا، تحضيراً للموسم الجيد، وقبلها أيضاً التقيا ودياً أيضاً، في يوليو 2024، وانتهت المواجهة بفوز الشارقة 3-2.

واستعد الشارقة للمباراة المهمة بحثاً عن بداية قوية، وحصد أول ثلاث نقاط، واستعادة ذكرياته القارية السعيدة، عندما حقق الموسم الماضي لقب «دوري أبطال آسيا 2» للمرة الأولى في تاريخه، ويبحث «الملك» خلال هذه البطولة عن كتابة تاريخ جديد.

وعانى الشارقة خلال الفترة الأخيرة غيابات مؤثرة في صفوفه، لاسيما على صعيد الحارس الأساسي عادل الحوسني بداعي الإصابة، وكذلك اللاعب كايو لوكاس الذي غاب عن الفريق خلال المباريات الأخيرة بداعي الإصابة أيضاً.

ويراهن مدرب الشارقة، الصربي ميلوش، على عناصره المتوافرة يتقدمهم جيلهيرمي بيرو، ولوان بيريرا، وعثمان كمارا، وماركوس ميلوني، وإيغور كورنادو، وبوبليتي، وراي ماناج، وغيرهم من نجوم الفريق.

ويحتل الشارقة حالياً المركز السادس في دوري أدنوك للمحترفين برصيد أربع نقاط، إذ خاض ثلاث مباريات، وفاز في مباراة واحدة أمام دبا، وتعادل أمام خورفكان، وخسر في مباراة واحدة أمام الجزيرة.

في المقابل، فإن الغرافة يُعد من الفرق القوية في الدوري القطري، ويضم لاعبين مميزين أبرزهم التونسي فرجاني ساسي، والجزائري ياسين إبراهيمي، ويسعى بدوره لبداية قوية في البطولة الآسيوية، وحقق الفريق الضيف الذي يقوده المدرب البرتغالي بيدرو مارتنيز، الفوز في مباراته الأخيرة بهدفين دون رد على حساب السيلية في الجولة الرابعة للدوري القطري، إذ يحتل حالياً المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

وفي المباراة الثانية، يلتقي الوحدة مع الاتحاد السعودي، مستدعياً ذكريات آخر مباراة جمعتهما في دوري أبطال آسيا 2019، عندما فاز «العنابي» بنتيجة عريضة 4-1، لكن بطل الدوري السعودي تغيّر كلياً، وبات مدججاً بالنجوم.

ويعوّل الوحدة على لاعبي الخبرة يتقدمهم صانع الألعاب الصربي دوسان تاديتش (36 عاماً)، صاحب هدف وثلاث تمريرات حاسمة في خمس مباريات، بكل المسابقات هذا الموسم، والدولي السوري عمر خريبين (31 عاماً)، وثنائي المنتخب الإماراتي كايو كانيدو (35 عاماً)، وساشا إيفكوفيتش (32 عاماً).

في المقابل، لم يحسم مدرب الاتحاد، الفرنسي لوران بلان، مصير مواطنه المهاجم كريم بنزيمة إثر تعرضه للإصابة، وقال في هذا الصدد: «كريم يعاني إصابة بسيطة في العضلة الخلفية، ولست مخولاً للكشف عن مدة الغياب، لكن من خبرتي أرى أنها ليست خطيرة».

ورغم الشكوك التي تحوم حول مشاركة قائده بنزيمة، إلّا أن الاتحاد يضم أسماء قادرة على العودة بالعلامة الكاملة، أمثال الحارس الصربي رايكوفيتش، والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والفرنسي موسى ديابي، والهولندي ستيفن بيرخفين، والجزائري حسام عوار.

