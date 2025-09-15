أسوأ بداية في تاريخ مانشستر يونايتد.. متى يظهر «وريث فيرغسون»؟

سجل فريق مانشستر يونايتد أسوأ بداية في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ نسخته الأولى موسم 1992-1993، بحسب موقع "أوبتا" العالمي المختص بإحصائيات كرة القدم.

وكانت الضربة القاسمة لـ"الشياطين الحمر" أمام جاره اللدود مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم الأحد، بمثابة مؤشر قوي إلى أن مانشستر يونايتد مقبل على موسم كارثي ما لم يتعافى سريعاً من الحالة الفنية المزرية التي يمر بها.

وكان مانشستر يونايتد جمع أربع نقاط فقط من أربع مباريات بالدوري الإنجليزي، بعدما كان قد خسر أمام السيتي بالثلاثة، وقبلها أمام أرسنال بهدف دون مقابل، وتعادل مع فولهام 1-1، فيما حقق انتصار واحد على حساب بيرنلي 3-2.

من جهته، قال مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم لشبكة "بي بي سي" بعد السقوط المدوي أمام الغريم التقليدي "السيتي": "إذا نظرنا إلى الأهداف، كان يمكننا تجنبها، كان هذا هو الفارق الأكبر، وخصوصاً الهدف الثاني، وأكرر تلقينا أهدافًا كان من الممكن تجنبها".

وأوضح: "في الهدف الأول، كان فودين في وسط أربعة لاعبين، ويمكننا أن نتمتع بالشراسة في تلك اللحظة، وهذا ما لم نكن عليه".

وأضاف: "في هذا النوع من المباريات، نحتاج إلى أن نكون مثاليين، ولكننا في هذه المباراة لم نكن مثاليين.. الإحباط دائمًا هو نفسه، لأننا نحتاج إلى تسجيل الأهداف مع كثرة الفرص، وعلينا العمل على الكثير من الأمور للمباراة المقبلة".

ومنذ اعتزال المدرب التاريخي الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون في عام 2013 ونادي مانشستر يونايتد يتراجع خطوات كبيرة في الدوري الإنجليزي ولم يتمكن منذاك الوقت من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وفي كل موسم يدخل "الشياطين الحمر" بالعدة والعتاد ولكن يبدو أن الإرث ثقيل على أي مدرب جديد يتولى المهمة.

فمتى يعود اليونايتد إلى عهده السابق شامخاً في سماء الكرة الإنجليزية والأوروبية، ومتى يمكن لعشاق النادي رؤية مدرب يفرض نفسه وريثاً لفيرغسون الذي لطالما سحر إنجلترا والقارة العجوز بفريق البطولات؟.