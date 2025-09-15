ميسي يهدر ركلة جزاء.. وإنتر ميامي يخسر بالثلاثة

أهدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ركلة جزاء في مباراة خسر فيها فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شارلوت إف سي 0-3، أمس، في الدوري الأميركي.

وحصل إنتر ميامي في الدقيقة 32 على ركلة جزاء انبرى لها ميسي بطريقة بانينكا، إلا أن الحارس الكرواتي كريستيان كافلينا التقطها بسهولة.

ولعب إنتر ميامي، الذي أنهى اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني توماس أفيليس (79)، من دون مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز الموقوف لثلاث مباريات، بعدما تسبب في شجار وبصق على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز، عقب خسارة نهائي كأس الرابطتين الأميركية - المكسيكية في نهاية أغسطس الماضي.