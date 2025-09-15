لودي يرحل بشكل مفاجئ.. والهلال السعودي يهدد بالتصعيد

تلقى نادي الهلال صدمة قوية قبل أن يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إعلان لاعبه البرازيلي، رينان لودي، فسخ عقده من طرف واحد في خطوة مفاجئة.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة من «لودي» لتبعثر أوراق الهلال، الذي كان يُعول على مشاركة لاعبه في دوري أبطال آسيا للنخبة، نظراً إلى عدم تمكنه من المشاركة محلياً، بسبب عدد اللاعبين الأجانب المسجلين بالفريق.

وأصدر نادي الهلال بياناً، أمس، كشف من خلاله عن قيام لاعبه البرازيلي رينان لودي بفسخ عقده مع النادي.

وأوضح مدير التواصل في نادي الهلال، هشام الكثيري، مستجدّات لودي الذي عاد، مساء أول من أمس، إلى بلاده، بأنّ النادي تلقّى بعد مغادرته خطاباً من ممثله القانوني يفيد بأن اللاعب فسخ عقده الساري مع النادي.

وأشار الكثيري إلى أن إدارة النادي لن تتردد في اتخاذ الخطوات النظامية كافة، التي من شأنها حفظ حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة المعمول بها، حيث سيتم الإعلان عن كل المستجدات المرتبطة بالقضية، سعياً إلى تعزيز الشفافية مع جماهير الهلال.

من جهته، قال لودي، في بيان أصدره أمس: «في مطلع عام 2024، انضممت إلى أكبر نادٍ في آسيا بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام، ولطالما شعرت بالفخر الكبير لتمثيل نادي الهلال، وقاتلت من أجل أهداف النادي، وكرّست نفسي بالكامل، ودافعت عن قوة كرة القدم السعودية».

وأضاف «خلال فترة وجيزة، حققت أربعة ألقاب، لكنني كنت دائماً أطمح إلى المزيد، وعملت بجد من أجل مساعدة الهلال على بلوغ القمة، حيث يستحق أن يكون، بدأت موسم 2025-2026 بدافع قوي لتحقيق المزيد من البطولات للنادي، من دون التفكير في المنافسة مع لاعبين آخرين، لكن بعد فترة الإعداد في ألمانيا، فوجئت بأنني لن أتمكن من المشاركة في الدوري السعودي، وأن مشاركتي ستقتصر على عدد محدود جداً من المباريات، في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، هذا الموقف جعلني أُعيد التفكير في مستقبلي».

وعلى خطى الأهلي، حاول الهلال تنظيم صفوفه من أجل دوري أبطال آسيا للنخبة، عبر الإبقاء على لودي والاكتفاء بالاستفادة من خدماته خلال مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على غرار ما قام به الأهلي، الموسم الماضي، عندما أبقى لاعبه البرازيلي، روبرتو فيرمينو، وزميله أليوسكي، رغم استبعادهما من القائمة المحلية، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير في نتائج الفريق في آسيا.

ولعب فيرمينو دوراً كبيراً بجانب أليوسكي في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في إنجاز تاريخي، ومنح بمشاركته مع الفريق ميزة إضافية أمام المنافسين نظراً إلى ما يمتلكه من خبرات كبيرة أسهمت في اعتلاء الأهلي منصة التتويج الآسيوية.

رينان لودي:

• فوجئت بأن مشاركتي مع الهلال السعودي ستقتصر على عدد محدود جداً من المباريات.