أنشيلوتي يظهر من جديد.. ويكشف أسباب عدم تتويج ريال مدريد

كشف مدرب ريال مدريد السابق والمنتخب البرازيلي حالياً، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن السبب الرئيسي الذي حرم "النادي الملكي" من التتويج بأي بطولة في الموسم الماضي.

وقال في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الموسم الماضي كان معقداً، لم نحقق النجاح الذي كنا نطمح إليه.. عانينا من إصابات متكررة في خط الدفاع، ما جعل من الصعب تكوين فريق صلب قادر على دعم القوة الهجومية التي نمتلكها".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن "قائمة الإصابات شملت أسماء بارزة مثل: إيدير ميليتاو، وأنطونيو روديغر، ودافيد ألابا، وفيرلاند ميندي، وداني كارفاخال.. كل هؤلاء لاعبون مهمون جداً، وقد افتقدناهم في مراحل حاسمة من الموسم، فكيف لنا أن نحقق الألقاب في مثل تلك الظروف".

وأوضح أنشيلوتي: "في بعض الأوقات اضطررنا للعب بمدافعين فقط، وكان أحدهما راؤول أسينسيو القادم لتوه من أكاديمية النادي، ورغم أنه قدم أداءً جيداً، إلا أن الظروف كانت صعبة”.

تصريحات أنشيلوتي تفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة ريال مدريد مع المدرب الجديد تشابي ألونسو على التعامل مع المشكلات والأزمات التي قد يواجهها في الموسم الحالي خصوصاً إذا تعرض لمثل هذا الكم من الإصابات، وهل سيعود ريال مدريد بعد رحيل أنشيلوتي للمنافسة على جميع البطولات المحلية والأوروبية بالعقلية الفنية الجديدة؟.