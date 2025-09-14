اعتراف خطير من لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني بعد مباراة ريال مدريد وسوسييداد! (فيديو)

اعترفت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بخطأ الحكم خيل مانزانو في قرار طرد مدافع ريال مدريد دين هويسن خلال مباراة "النادي الملكي" مع مضيفه ريال سوسييداد التي انتهت مدريدية بصعوبة بالغة 2-1، السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الحكم الإسباني قد أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه هويسن في الدقيقة 32 بداعي أنه أعاق لاعب ريال سوسييداد أثناء هجمة مرتدة، واتضح بعد بعد إعادة اللقطة أن هويسن لم يكن المدافع الأخير أثناء الهجمة بعدما ظهر زميله البرازيلي إيدير ميليتاو إلى جانبه ما يعني أن الحالة تستدعي البطاقة الصفراء وليس الحمراء.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 مترجم |



تحليل طرد هاوسن بالأرقام ..



لاعب سوسيداد يبعد 40 متر عن المرمى



لاعب سوسيداد لم يسيد على الكرة !



ميليتاو هو آخر لاعب !



كيف يُطرد هاوسن ؟!!!



pic.twitter.com/Jk5kbImAzb — محمود مجيد (@MMajeedX) September 14, 2025

وقالت صحيفة "ماركا" اليوم الأحد: "لجنة الحكام اعترفت بالخطأ الجسيم الذي كاد يتسبب في فقدان يال مدريد نقاطاً مهمة في صراع (الليغا)، هذا الحدث ستكون له تبعات في صورة إيقاف، خاصة بالنسبة إلى حكم الفيديو (الفار) فيغويروا فاسكيز، بسبب عدم تدخله لاستدعاء حكم الساحة مانزانو للعدول عن قراره بحسب القانون"، مضيفة: "أن قرار الحكم كان خاطئاً تماما والطرد غير صحيح"، مشيرة إلى أنه "على الأرجح أن مانزانو لن يدير أي لقاء لفريق ريال مدريد هذا الموسم خصوصاً أن الحالة مثيرة للشبهات وتحديداً على حكم (الفار) أيضاً".

محادثة تشابي ألونسو مع خيسوس جيل مانزانو بعد صافرة النهاية، بخصوص طرد دين هويسن:



🗣️ "ألا ترى ميليتاو بجانبه؟ يا خيسوس، لا أريد ذلك، لكنك تجعلني أفكر بشكل سيء." pic.twitter.com/Tur0iA451n — RMC World (@RMC_AH7) September 14, 2025

من جهته، كشف مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو عن الحوار الذي دار بينه والحكم مانزانو بعد المباراة، قائلاً: "أعتقد أن هويسن كان يستحق بطاقة صفراء فقط، ميليتاو كان قريبا، والكرة لم تكن تحت سيطرة لاعب ريال سوسييداد، والحكم قدم لي تفسيرا حول البطاقة الحمراء، لكنني لم أقتنع به.. لاعبنا كان غاضبا، لكنه شعر بالراحة بعد تحقيق الفوز".