أغرب هدف في ملاعب السعودية.. من أتعس مدافع إلى أسعد مهاجم (فيديو)

شهدت انطلاقة الدوري السعودي لكرة القدم لأندية الدرجة الأولى تسجيل هدف غريب أثار دهشة المراقبين، خلال مباراة فريقي الرائد والعدالة التي انتهت بالتعادل 4-4.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف الذي ارتكب خلاله مدافع الرائد عبدالله هزازي خطأ قاتلاً حين مرّر الكرة بشكل غريب هدية على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء لم يتوان مهاجم العدالة نواف بو عامر في اغتنامها وتسجيل هدف تقليص الفارق 2-3 في الدقيقة 71.

وشكك المراقبون في صحة الهدف لأن المهاجم بو عامر كان قد دخل إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ ضربة المرمى ولكن الحكم احتسبه.

ولم تتوقف القصة الحزينة للمدافع هزازي عند هذا الحد، إذ تسبب بضربة جزاء إثر عرقلته للمهاجم نفسه بوعامر ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 82، واستغلها فريق العدالة بنجاح ليتعادل 4-4، وسط حسرة جماهير فريق الرائد الذي كانت المباراة في متناوله لتحقيق الفوز.