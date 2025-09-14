محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. آندي كول الضحية الجديدة

واصل نجم الكرة المصرية ومهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفا في شباك بيرنلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد «تيرف مور» ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي لـ 188، متخطيا آندي كول صاحب الـ 187، وبات صلاح منفردا بالمركز الرابع.

وأحرز محمد صلاح هدفا في الوقت القاتل من ركلة جزاء، في الدقيقة 90+3، احتسب على اللاعب التونسي حنبعل المجبري، ليستمر ليفربول في تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بينما يقبع بيرنلي بالمركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.