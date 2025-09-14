محمد صلاح يستفيد من خطأ قاتل للمجبري ويهدي ليفربول فوزه الرابع

قاد الهداف المصري محمد صلاح فريقه ليفربول حامل اللقب إلى فوز رابع قاتل في بداية مشواره في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وجاء على حساب مضيفه بيرنلي 1-0 الأحد في المرحلة الرابعة، وذلك بفضل هدية من التونسي حنبعل المجبري.

ورغم سيطرته على مجريات الشوط الأول الذي أنهاء بنسبة استحواذ 78.4 بالمئة و10 محاولات على المرمى مقابل اثنتين فقط لمضيفه، لم يسدد ليفربول الذي غاب عن تشكيلته الوافد الجديد السويدي ألكسندر أيزاك، سوى مرة واحدة بين الخشبات الثلاث، لينتهي كما بدأ من دون أهداف، في مشهد محبط لفريق المدرب الهولندي أرنه سلوت الذي خسر جهود الوافد الجديد المجري ميلوش كيركيز في الدقيقة 38، تاركا مكانه للاسكتلندي أندرو روبرتسون.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، إذ واصل ليفربول ضغطه ومحاولاته على مرمى الحارس السلوفاكي مارتن دوربرافكا، لكن من دون طائل حتى بعد دخول الإيطالي فيديريكو كييزا والهولندي جيريمي فريمبونغ والشاب ريو نغوموها واضطرار بيرنلي إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الفرنسي ليسلي أوغوشوكوو في الدقيقة 84.

لكن الفرج جاء في الوقت بدلا من ضائع حين لمس البديل المجبري الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فاحتسبت ركلة جزاء للضيوف انبرى لها صلاح بنجاح (5+90)، مبقيا على السجل المثالي لحاملي اللقب في بداية الموسم قبل اختبارهم الأربعاء على أرضهم ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، وديربي ميرسيسايد ضد الجار اللدود إيفرتون السبت المقبل في الدوري الممتاز.

وقال صلاح لشبكة «سكاي سبورتس» بعد اللقاء «كان خصما صعبا اليوم. قدمنا كل ما لدينا كي نمرر الكرة بين الخطوط. كانت (المباراة) صعبة لكني سعيد لتمكننا من حسمها»، مضيفا «لدينا بعض اللاعبين الجدد في تشكيلتنا الأساسية ويحتاج الأمر بعض الوقت كي يتأقلموا ونحن نحاول قصارى جهدنا كي يشعروا بالثقة في طريقة لعبنا».

وتابع «نحن لا نستسلم. نحاول ونضغط على أنفسنا إلى أقصى حد، وكفريق نجحنا في ذلك (تحقيق الفوز)».

وبات المصري أفضل هداف في تاريخ ليفربول من نقطة الجزاء على صعيد الدوري، بعدما سجل ركلة الجزاء الخامسة والثلاثين خلال مشواره مع «الحمر»، متقدما بفارق ركلة جزاء واحدة على الاسكتلندي بيلي ليدل الذي دافع عن ألوان النادي من 1938 حتى 1961.

كما تقدم على أندي كول في المركز الرابع على لائحة أفضل المسجلين في تاريخ الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 188 هدفا (بينهما اثنان مع تشلسي)، خلف ألن شيرر (260) وهاري كاين (213) وواين روني (208) تواليا.