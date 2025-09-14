مصر تهزم إيران في مونديال الطائرة

افتتح منتخب مصر مشواره في بطولة العالم للكرة الطائرة في الفلبين بفوز مقنع على نظيره الإيراني 3 /1 اليوم الأحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وحسم الفراعنة الفوز بنتيجة أشواط 25 /17 و16 /25 و25 /23 و25 /20.

وتضم المجموعة الأولى أيضا منتخبي الفلبين صاحبة الأرض وتونس، حيث جمعت بينهما المواجهة الافتتاحية وانتهت بفوز تونس 3 /صفر.

وبات منتخب مصر ثاني منتخب عربي يحقق الفوز في بطولة العالم بعد تونس في الوقت الذي خسرت فيه قطر أمام هولندا 1 /3 وليبيا أمام كندا بذات النتيجة، قبل لقاء الجزائر مع إيطاليا في وقت لاحق اليوم.

وفي المجموعة الثالثة فازت الأرجنتين على فنلندا 3 /2 بنتيجة أشواط 19 /25 و18 /25 و25 /22 و25 /22 و15/11.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثالثة، فازت فرنسا على كوريا الجنوبية 3 /صفر بنتائج أشواط 25 /12 و25 /18 و25 /16.

وفي المجموعة السادسة فازت بلجيكا على أوكرانيا 3 /صفر بنتيجة أشواط 25 /16 و25 /17 و25 /22.

وفي المجموعة الثامنة فازت التشيك على صربيا 3 /صفر بنتائج أشواط 25 /22 و25 /23 و25 /20.



