ميسي يهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي.. ومولر يتألق بثلاثية

أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شارلوت اف سي 0-3 الأحد، فيما فرض الالماني توماس مولر نفسه نجما لفريقه فانكوفر بتسجيله ثلاثية وقاده لفوز ساحق على ضيفه فيلادلفيا 7-0 في الدوري الأميركي لكرة القدم.

على ملعب "بنك أوف أميركا"، حصل إنتر ميامي في الدقيقة 32 على ركلة جزاء انبرى لها ميسي (38 عاما) بطريقة بانينكا، إلّا ان الحارس الكرواتي كريستيان كافلينا التقطها بسهولة، قبل أن يفتتح فريقه التسجيل بعد دقيقتين عبر المهاجم الإسرائيلي إيدام توكلوماتي الذي أضاف الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و84 من ركلة جزاء.

ولعب إنتر ميامي الذي انهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني توماس أفيليس (79)، من دون مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريس الذي استهل عقوبة إيقاف لمدة ثلاث مباريات بعدما تسبب بشجار وبصق على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز عقب خسارة نهائي كأس الرابطتين الأميركية-المكسيكية في نهاية أغسطس.

وقال الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب إنتر ميامي بعد الخسارة "أنا قلق بالتأكيد. الخسارة 0-3. كنا نأمل في تقديم أداء جيد ومباراة جيدة بعد خسارة كأس الرابطتين. لم تكن الليلة التي تمنيناها وسنحاول التعافي سريعا".