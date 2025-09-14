كأس إنتركونتيننتال: بيراميدز يبدأ حلماً جديداً باستضافة أوكلاند النيوزيلندي

يستهلّ بيراميدز المصري بطل إفريقيا مشواره في كأس إنتركونتيننتال، باستضافة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا، اليوم (الأحد)، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الدور الأول لنسخة 2025.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مسابقة كأس إنتركونتيننتال سنوياً، اعتباراً من العام الماضي، بدل كأس العالم للأندية بشكلها القديم مع إقامة مونديال الأندية بنسخته الحديثة كل 4 سنوات.

ويلتقي الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي مع أهلي جدة السعودي، بطل آسيا، في جدة يوم 23 سبتمبر الجاري، من أجل التتويج بلقب كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادي.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 3-2 في مجموع مباراتي الدور النهائي.

ويدخل بيراميدز المباراة بأزمة دفاعية، حيث تأكد غياب قلب دفاعه محمود مرعي بسبب الإصابة، فيما تعرض قلب الدفاع الآخر أحمد سامي للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر الرديف أمام تونس ودياً.

وينتظر مدرب بيراميدز، يوريتشيتش تأكيد الجهاز الطبي على جاهزية الثنائي مصطفى فتحي ورمضان صبحي اللذين غابا عن مباريات بيراميدز هذا الموسم بسبب عدم الجاهزية، إضافة إلى خضوع لاعب الوسط مهند لاشين لكشف طبي لتقييم حالته، بعدما تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا.