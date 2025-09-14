مبابي يتألق في فوز ريال مدريد على سوسييداد

سجل كيليان مبابي هدفاً وصنع هدفاً آخر، ليقود ريال مدريد إلى الفوز 2-1 على مضيفه ريال سوسييداد، أمس، ويواصل الفريق بدايته المثالية في الدوري الإسباني.

افتتح مبابي التسجيل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 12، لكن مهمة الفريق أصبحت أصعب بشكل كبير، عندما تلقى المدافع دين هويسن بطاقة حمراء مباشرة. وضاعف ريال مدريد تقدمه قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما سجل جولر بعد انطلاقة رائعة من مبابي على الجهة اليسرى.

وقلص سوسييداد الفارق بهدف سجله أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 56، لكن الضيوف صمدوا ليصلوا إلى 12 نقطة من أربع مباريات.