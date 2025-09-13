نوري شاهين مديرا فنيا لفريق باشاك شهير التركي

أعلن نادي باشاك شهير التركي لكرة القدم، اليوم السبت، على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، أن نوري شاهين، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، وافق على تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد بعد غد الاثنين.

وتولى شاهين وظيفته الأولى كمدير فني مع فريقه السابق دورتموند في يوليو 2024 ولكنه أقيل في يناير/كانون الثاني بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وذكر باشاك شهير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العقد مع المدرب تشاجداش أتان تم فسخه بالتراضي، ولم يتم الإعلان عن السبب.