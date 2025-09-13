نجم تشلسي ديلاب.. لعب 3 مباريات ويغيب 3 أشهر

يغيب مهاجم تشلسي ليام ديلاب عن الملاعب حتى ديسمبر بعد تعرضه لإصابة في الركبة، قبل النافذة الدولية، وفقاً لما أفاد به مدرب الفريق اللندني، الإيطالي أنتسو ماريسكا، أمس. ووقّع ديلاب عقداً مع البلوز قادماً من إيبسويتش تاون مقابل 40 مليون دولار أميركي في يونيو، وشارك في جميع مباريات تشلسي الثلاث حتى الآن في الدوري، إلا أنه أُجبر على الخروج في وقت مبكر من المباراة التي فاز بها فريقه على فولهام 2-0 في 30 أغسطس.

وقال ماريسكا للمراسلين، أمس: «ليام.. أعتقد أنه سيغيب ثلاثة أشهر، لذا فإن هناك فترة طويلة». وأعاد تشلسي استدعاء المهاجم الإسباني مارك غويو، الذي كان يلعب على سبيل الإعارة مع سندرلاند، وذلك لتعويض غياب ديلاب.