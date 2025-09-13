مانشستر يونايتد يفتح تحقيقاً في قضية اختفاء أحذية فريق السيدات

فتح نادي مانشستر يونايتد تحقيقاً حول كيفية فقدان لاعباته أحذيتهن الرياضية أثناء توجههن لخوض مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات في النرويج، ما أجبر الفريق على البحث عن أحذية بديلة بشكل عاجل. واضطر فريق «الشياطين الحمر» إلى شراء عدد من الأحذية البديلة وواقيات للساق من مركز تجاري محلي قبل ساعات من مباراته أمام فريق (أس كي بران) في لقاء الذهاب أول من أمس، والذي خسره النادي الإنجليزي 1-0.

وقال صاحب المتجر أندريه غولورد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن النادي أنفق الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لمعالجة الوضع.

وقال غولورد: «نحن متجر كبير، لكن كان من حسن حظهم أن لدينا عدداً كافياً من الأحذية المناسبة من حيث المقاسات في المخزون». وتابع «لقد دفعوا ما بين 200 جنيه إسترليني (270 دولاراً) و230 جنيهاً إسترلينياً لكل زوج من الأحذية، و30 جنيهاً لواقيات الساق». وأضاف: «سبق أن جاء إلينا بعض اللاعبين بشكل فردي لأنهم نسوا أحذيتهم، لكن لم يحدث أبداً أن جاء فريق كامل لهذا السبب».

وقالت لاعبة الوسط ليزا نالسوند، وهي من مدينة بيرغن التي يتخذ منها نادي أس كي بران مقراً له، للتلفزيون النرويجي، إنها طلبت من والدتها أن تحضر لها بعض الأحذية إلى الملعب.

من جهته، قال متحدث باسم مانشستر يونايتد «فُقِدت حقيبة تحتوي على بعض أحذية لاعباتنا أثناء الرحلة إلى بيرغن». وأضاف «نحقّق في أسباب حصول هذا الأمر. في الوقت الحالي، لقد أمّنّا أحذية جديدة لجميع اللاعبات المعنيات».

