الأردن يواجه بوليفيا وألبانيا ودياً الشهر المقبل

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم مواجهتين وديتين للمنتخب الوطني أمام بوليفيا وألبانيا في 10 و14 أكتوبر توالياً، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب ما نشره الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، سيغادر «النشامى» في الرابع من الشهر المقبل إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي، تتخلله مواجهة بوليفيا في العاشر منه.

ثم يتوجه المنتخب في اليوم التالي إلى العاصمة الألبانية تيرانا، حيث يلتقي أصحاب الأرض الثلاثاء في 14 منه.

وخاض الأردن مباراتين وديتين هذا الشهر، فتعادل سلباً أمام روسيا في موسكو، قبل أن يفوز على ضيفه جمهورية الدومينيكان 3-0.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العرب «فيفا 2025» في قطر بين 1 و18 ديسمبر، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والإمارات والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.