الدوري الإسباني.. برشلونة يجابه فالنسيا في ظروف غير مألوفة

بعد ثلاثة أسابيع من المواجهات خارج الديار في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، يخوض برشلونة حامل اللقب مباراته الأولى على أرضه الأحد ضمن المرحلة الرابعة، رغم أنها لن تشهد عودته المنتظرة الى ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" المُجدّد.

ويستضيف العملاق الكاتالوني نظيره فالنسيا -في اجواء غير مألوفة- على ملعب "يوهان كرويف" المخصص للتدريبات والذي يتسع لـ6 آلاف متفرّج فقط، طامحا للبقاء على مقربة من غريمه اللدود ريال مدريد وأتلتيك بلباو المتصدرَين.

ويتخلف برشلونة الرابع بنقطتين عن الطليعة بعد تعادله المخيب أمام مضيفه رايو فايكانو 1-1 قبل النافذة الدولية في لقاء شهد تفوّقا واضحا لأصحاب الأرض.

وكان برشلونة يمني النفس في اللعب أمام عدد محدود من جمهوره على "كامب نو" بحلته الجديدة رغم استمرار أعمال البناء، لكنه لم يحصل على التصاريح اللازمة للقيام بذلك.

لكن في وقت يُقام فيه حفل موسيقي على الملعب الأولمبي حيث خاض برشلونة مبارياته في الموسمين الماضيين أثناء أعمال التجديد في الكامب نو والمنتظر اكتمالها في عام 2026، أُجبر النادي الكاتالوني على خوض مباراته على ملعبه المعتمد كمركز للتدريبات والذي يملك سعة خجولة.

سبق لريال مدريد أن لعب على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" المخصص للتدريبات خلال أعمال التجديد في سانتياغو برنبايو، إلا أن ذلك حصل خلال موسم 2020-2021 حيث كان الجمهور ممنوعا من الحضور بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا الخميس "سنعود الى الكامب نو في أقرب وقت، نتطلع قدما الى العودة".

وكان العملاق الكاتالوني قد هزم كومو الإيطالي بخماسية نظيفة على ملعب يوهان كرويف في أغسطس الماضي خلال مباراة ودية التي كان يأمل أيضا بخوضها في الكامب نو الذي كان متوقعا في الأصل افتتاحه في نوفمبر 2024.

ومنح برشلونة، خصمه فالنسيا، 290 بطاقة للمشجعين وقد تم بيعها بسرعة.

وقال لاعب وسط فالنسيا بيبيلو متذمرا "علينا أن نتأقلم رغم أننا نعلم جيدا أننا نرغب في اللعب في ملاعب كبيرة".

وأضاف "في النهاية، لا يمكننا فعل الكثير سوى خوض المباراة والفوز بها".

وألحق فريق المدرب الألماني هانزي فليك هزيمة ثقيلة بفالنسيا الموسم الماضي بنتيجة 7-1 على الملعب الأولمبي، إلا أن بيبيلو توقّع مباراة أكثر تنافسية الأحد.

وأضاف "نحن جاهزون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية. لقد عملنا على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في الموسم الماضي، ونحن مقتنعون بأنها ستكون مباراة جيدة".

وأشار فليك إلى أن فريقه بحاجة إلى كبح جماح الغرور إذا ما أراد تكرار النجاح هذا الموسم، بعد الثلاثية المحلية التي حققها الموسم الماضي. وقد يُسهم اللعب على ملعب يوهان كرويف في إعادتهم إلى أرض الواقع.

وقال الألماني، بعد الأداء الضعيف أمام رايو فايكانو في ملعب فاييكاس "من المهم ألّا يكون هناك غرور، فهذا يقتل فرص النجاح".

من جهته، أصرّ النجم اليافع لامين جمال على أن لاعبي برشلونة يحتاجون الى التركيز بعد العودة من النافذة الدولية.

واعترف جمال قائلا "لم نبدأ الموسم بالحدة نفسها التي أنهينا بها الموسم الماضي، وارتكبنا أخطاء".

وأضاف "لدينا رغبة كبيرة في المزيد، لكن عليكم أن تمنحونا بعض الوقت".

في المقلب الآخر، يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسييداد طامحا الى المحافظة على العلامة الكاملة، بينما يستضيف شريكه في الصدارة أتلتيك بلباو نظيره ألافيش السبت.



لاعب تحت المجهر: خوليان ألفاريس

لم يحقّق أتلتيكو مدريد الفوز بعد مرور ثلاث مراحل على انطلاقة الدوري، وبالتالي تُشكّل مباراته أمام فياريال ثالث الترتيب السبت أفضل فرصة لإحياء موسمه.

وفي ظل تراجع دور المهاجم المخضرم الفرنسي أنطوان غريزمان الجالس على دكة البدلاء في الفترة الأخيرة، حمل الدولي الأرجنتيني ألفاريس المشعل لقيادة هجوم "روخيبلانكوس" حيث يأمل في ترجمة ثقة مدربه مواطنه دييغو سيميوني.



إحصائيات بارزة

وحدهما ريال مدريد وأتلتيك بلباو يملكان العلامة الكاملة.

حافظ ريال على نظافة شباكه في مبارياته الست الأخيرة خارج أرضه أمام ريال سوسييداد

24.4 - تملك تشكيلة برشلونة أصغر معدل أعمار في الدوري (24.4 سنة)