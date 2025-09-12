الكاميروني أونانا من عرين مانشستر يونايتد إلى طرابزون

انتقل أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي ومنتخب الكاميروني لكرة القدم الى صفوف طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وحامت الشكوك حول مستقبل أونانا في أولد ترافورد بعد تعاقد "الشياطين الحمر" مع حارس مرمى أنتويرب البلجيكي سينه لامينس مقابل 21 مليون يورو.

وانضم أونانا (29 عاما) الى صفوف يونايتد قادما من انتر ميلان الإيطالي في عام 2023 مقابل 51 مليون يورو إضافة الى 4 ملايين كمكافآت، وأنهى موسمه الأول متوجاً بكأس إنجلترا.

إلا أن العروض المهزوزة للكاميروني وتوتر علاقته بالمدرب البرتغالي روبن أموريم وضعت مكانه في تشكيلة الفريق على المحك.

وحالت إصابة أونانا دون مشاركته مع الفريق في فترة التحضيرات للموسم الحالي، قبل أن يرتكب هفوة جديدة في مباراته الأولى خلال الخسارة المذلّة ليونايتد على يد غريمسبي من المستوى الرابع.

إلا أن وصول لامينس شكل مفترق طرق لمشوار أونانا في يونايتد.

وجاء في بيان يونايتد "انضم حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا الى طرابزون سبور على سبيل الإعارة لموسم 2025-2026، بانتظار الحصول على الموافقة الدولية والتصريح اللازم".

وأضاف البيان "اكتملت الصفقة قبل إغلاق فترة الإنتقالات التركية يوم الجمعة. نتمنى لاندريه حظا موفقا".

ويعود يونايتد الى المنافسة بعد النافذة الدولية بدربي ساخن امام جاره سيتي على ملعب الاتحاد الاحد.