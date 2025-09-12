أغرب صفقة في كرة القدم.. جاكسون فخور بالانتقال إلى بايرن ميونيخ

قال مهاجم المنتخب السنغالي لكرة القدم نيكولاس جاكسون الجمعة إنه فخور بالانتقال الى صفوف بارين ميونيخ الألماني بعد "لحظات صعبة وفترة معقدة" في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية من أجل الحصول على ترخيص الإعارة لموسم واحد من فريقه تشلسي الانجليزي.

وتحدث ابن الـ24 عاماً خلال حفل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى ميونيخ عن "الأوقات الصعبة والقاسية" التي مرّ بعد أن كادت صفقة إعارته قريبة من الفشل.

وأضاف "في كرة القدم، تصل إلى فترة حيث ترغب في التغيير. تحدثت الى (المدير الرياضي) ماكس إيبرل والمدرب، وأبديا رغبة كبيرة بي للتواجد هنا وأظهرا تقديرهما لي".

وتابع "كلاعب، تريد أن تكون في مكان حيث يبدي الناس رغبة بك".

وبعد انضمامه إلى تشلسي في عام 2023، تراجع دور جاكسون بعد التعاقدات الصيفية الحالية بوصول البرازيلي جواو بيدرو وليام ديلاب.

ووصل الدولي السنغالي الى ميونيخ قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات للتوقيع على صفقة إعارة لموسم واحد، إلا أن النادي اللندني أعاد استدعائه إثر إصابة ديلاب.

وخرج وكيل أعمال جاكسون بتصريح علني يرفض فيه عودة اللاعب الى لندن، وذلك بهدف الضغط من أجل إتمام الصفقة الغريبة مع بايرن.

وبعد أن أعلن العملاق البافاري عزمه احترام طلب تشلسي، عاد وأكد بعد ساعات من إغلاق سوق الانتقالات عن التوصل الى اتفاق مع بطل كأس العالم للأندية.