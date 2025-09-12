ماريسكا يعلن عن غياب طويل لنجم تشلسي ديلاب

يغيب مهاجم تشلسي ليام ديلاب عن الملاعب حتى ديسمبر بعد تعرضه لإصابة في العضلية الخلفية للركبة قبل النافذة الدولية، وفقا لما أفاد به مدرب الفريق اللندني، الإيطالي أنتسو ماريسكا الجمعة.

ووقّع ديلاب عقدا مع البلوز قادما من إيبسويتش تاون مقابل 40 مليون دولار أميركي في يونيو، وشارك في جميع مباريات تشلسي الثلاث حتى الآن في الدوري.

إلا أنه أُجبر على الخروج في وقت مبكر من المباراة التي فاز بها فريقه على فولهام 2-0 في 30 أغسطس.

وقال ماريسكا للمراسلين الجمعة "ليام، اعتقد أنه سيغيب بين 10 و12 أسبوعا، لذا فإن هناك فترة طويلة".

وأعاد تشلسي استدعاء المهاجم الإسباني مارك غويو الذي كان يلعب على سبيل الاعارة مع سندرلاند وذلك لتعويض غياب ديلاب ورحيل المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الى بايرن ميونيخ الألماني.

ويملك ماريسكا خيارا إضافيا في الهجوم هو البرازيلي جواو بيدرو المنضم الى الفريق من برايتون في يوليو.

لكنّ مدرب تشلسي اعترف أنّ إصابة ديلاب قلّصت من خياراته الهجومية قبيل مواجهة دربي "غربي لندن" أمام مضيفه برنتفورد السبت.

وقال "لدينا مشكلة الآن في الوقت الحالي في مركز رأس الحربة".

وأضاف "الخيار الوحيد المتبقي هو غويو. كذلك، يستطيع جواو (بيدرو) أن يلعب في هذا المركز أيضا. ضد فولهام، استخدمنا تايريك (جورج) في المركز رقم 9. لذا يمكننا التفكير أيضا به".

ويقترب المهاجم الدولي كول بالمر من العودة بعد غيابه عن مباراتي فريقه أمام وست هام وفولهام بسبب إصابة في الفخذ ومن المحتمل مشاركته يوم السبت.

وأوضح ماريسكا أن شكوكا تحوم حول مشاركة بيدرو، إيستيفاو ويليان وأندري سانتوس الذين عادوا الى إنكلترا يوم الخميس بعد ان شاركوا جميعا مع المنتخب البرازيلي في المباراة التي خسرها أمام بوليفيا 0-1.

وقال ماريسكا "وصل اللاعبون البرازيليون الثلاثة أمس، ولم يتدربوا، بل خضعوا لبعض جلسات التعافي".

وأضاف "وصل أيضا مويزيس (كايسيدو لاعب منتخب الإكوادور) الليلة الماضية. جميعهم موضع تساؤل بشأن مشاركتهم غدا (السبت)".