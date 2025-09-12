بيراميدز يفتتح كأس القارات بمواجهة أوكلاند سيتي

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد مواجهة بيراميدز المصري، بطل إفريقيا، لضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانيا، بعد غد، في افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية.

وأوضح «فيفا»، في بيان، أن المباراة الإقصائية لكأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادي، بين بيراميدز، الفائز بدوري أبطال إفريقيا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه، وأوكلاند سيتي، بطل دوري أبطال أوقيانيا للمرة الـ١٣في تاريخه، ستقام على ملعب 30 يونيو في القاهرة.

كما أكد «فيفا» موعد ومكان إقامة المباراة الإقصائية الثانية، التي ستجمع بين الفائز بين بيراميدز وأوكلاند سيتي مع الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، مشيراً إلى أنها ستقام في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر الجاري، وتابع أن الفائز بكأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادي سيحجز مقعده في الدور التالي الذي سيبدأ بديربي الأميركتين في ١٠ ديسمبر المقبل بين كروس أسول المكسيكي، بطل كأس أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أميركا الجنوبية (ليبرتادورس) لهذا العام والذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.

ويلتقي بطل كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادي مع بطل الأميركتين، في 13 ديسمبر المقبل، على كأس التحدي (فيفا) وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه، وأشار «فيفا» إلى أنه سيعلن لاحقاً عن مكان تنظيم المباريات الثلاث الأخيرة.

وأوضح أنه كما كانت الحال، العام الماضي، في النسخة الافتتاحية للمسابقة الدولية الجديدة التي يُشارك فيها سنوياً أبطال الاتحادات القارية الستة سعياً للتتويج على العرش العالمي، ستُقام نسخة 2025 بنظام مُعدَّل يُتيح للأندية في المرحلة الافتتاحية التنافس في لقب كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادي على أرضها.