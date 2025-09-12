فنزويلا والبيرو تقيلان مدربيهما

أعلن منتخبا فنزويلا والبيرو إقالة مدربيهما عقب الخروج من سباق التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وطلب رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بنفسه «إعادة هيكلة الجهاز الفني» للمنتخب الوطني، بعد الخسارة المذلة على أرضه أمام كولومبيا 3-6 الثلاثاء الماضي، التي قضت على آخر آمال الفريق في التأهل.

وقال مادورو: «تكبّدنا أمس خسارة مؤلمة، أود أن أعبّر عن تضامني مع جميع أفراد عائلة كرة القدم ومع منتخب فنزويلا، إن كل فنزويلا تطالب بإعادة هيكلة الجهاز الفني للمنتخب، وبإعادة تنظيم الاستراتيجية والعقيدة وخط العمل والكفاح».