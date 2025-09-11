الدوري السعودي.. مباريات الجولة الثانية للاتحاد والهلال والنصر

يستهدف الاتحاد حامل اللقب ووصيفه الهلال والنصر أحد أبرز منافسيهما، مواصلة الانطلاقة القوية في الدوري السعودي لكرة القدم خلال المرحلة الثانية بعد العودة من نافذة التوقف الدولي.

ويخوض الاتحاد الذي كشّر عن أنيابه في سعيه إلى المحافظة على اللقب بفوز عريض على مضيفه الأخدود 5-2 بالافتتاح، مباراته الأولى على أرضه أمام الفتح الجمعة.

لكن البطل تعرض لضربة قاسية بإصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في أول مباراة.

ومن المتوقّع أن يعوّض الوافد الجديد البرتغالي روجر فرنانديش، غياب بنزيمة الذي لم يُكشف عن نوع إصابته أو مدة غيابه عن الملاعب.

وقد يستعيد فريق المدرب الفرنسي لوران بلان، خدمات الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش بعد تعافيه من الإصابة.

وقال بلان في مؤتمر صحافي "إصابة كريم بنزيمة ليست خطيرة، لكن لا أعرف موعد عودته بالتحديد".

وأضاف "لو فزنا 5-2 في كل مباراة سأكون سعيدا، فالتسجيل أكثر يعني حصد النقاط، لكننا بحاجة للعمل على الجانب الدفاعي أيضا ونحتاج إلى المزيد من العناصر الدفاعية".

في المقابل، لم تكن بداية الفتح جيدة، إذ خسر مباراته الأولى على أرضه (1-2 أمام الفيحاء)، ورغم صعوبة مهمته أمام الاتحاد، سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية يمكن البناء عليها في المباريات المقبلة.

وشدد المدرب البرتغالي جوزيه غوميش على صعوبة اللقاء مع حامل اللقب قائلا "الاتحاد يمتلك لاعبين سريعين أصحاب قدرات فنية عالية، كما أننا سنلعب أمام حشد جماهيري كبير، لذا لابد أن نركز على أسلوبنا واللعب بكل شجاعة وغلق مساحات التحرك".

ويفتقد الفتح للاعبه المغربي محمد أمين سباعي الذي خرج في المباراة الماضية بالبطاقة الحمراء، لكن صفوفه تضم عددا من النجوم منهم المغربيين مراد باتنا ومروان سعدان والبرتغالي جورجي فرنانديش والجزائري سفيان بن دبكة والقُمري زيدو يوسف والأرجنتيني ماتياس فارغاس.

ظهور أول لهرنانديز

بعد فوزه الأول على الرياض بهدفين نظيفين، يلعب الهلال مع ضيفه القادسية الفائز على النجمة 3-1 في المرحلة الأولى.

ويعيش الهلال فترة جيدة على الصعيد الفني، خصوصا في ظل تكامل صفوفه التي ستشهد الظهور الأول للظهير الأيمن الفرنسي ثيو هرنانديز بعد غيابه عن المباراة الأولى بداعي الإيقاف، ويتطلع إلى تجاوز أحد أقوى المنافسين قبل التفرغ لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان هرنانديز انضم إلى الهلال بعقد يمتد لثلاثة أعوام قادما من ميلان الإيطالي ليلعب تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي.

وعزز النادي صفوفه بحارس المرمى الفرنسي ماتيو باتوييه قادما من ليون، في حين ودّع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي انتقل إلى الريان القطري بعد رحيله بالتراضي وفقا لما أعلن النادي السعودي.

ويسعى النصر الذي حقق فوزا ساحقا على التعاون 5-0 في المرحلة الأولى، إلى تحقيق انتصار ثان عندما يستضيف الخلود الأحد.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للثنائي سعد الناصر وهارون كمارا اللذين استقطبهما النصر قبل أيام لتعزيز صفوفه على مستوى الظهير الأيسر والهجوم.

ويأمل الجمهور أن يواصل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس بعد التألق الكبير في أول مباراة كما خلال مشاركتهما مع المنتخب ضمن تصفيات كأس العالم.

أما الأهلي الذي جدد عقد مدربه الألماني ماتياس يايسله حتى 2027، فلم يقدم المأمول منه، رغم فوزه الصعب على نيوم الوافد الجديد.

يلعب بطل آسيا مباراته الثانية مع مضيفه الاتفاق الجمعة.

وفي بقية المباريات يلعب الشباب مع الحزم الجمعة، والخليج مع الفيحاء والأخدود مع التعاون السبت، فيما تختتم المباريات بمواجهتي الرياض مع النجمة، وضمك مع نيوم.