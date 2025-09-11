قبل يومين من مونديال طوكيو.. وحدة نزاهة ألعاب القوى تطالب بإيقاف الأثيوبية ويلتيجي

طالبت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إيقاف وصيفة بطلة العالم الإثيوبية ديريبي ويلتيجي موقتا، بعدما برّأتها الوكالة الإثيوبية لمكافحة المنشطات من جميع التهم في نهاية أغسطس، وذلك قبل يومين من انطلاق تصفيات سباق 1500 م ضمن بطولة العالم في طوكيو.

وكتبت الهيئة الخميس عبر منصة اكس "طالبت وحدة نزاهة ألعاب القوى إيقاف العداءة موقتا، وبالتالي حرمانها من المشاركة في بطولة العالم في طوكيو".

وُجهت إلى ويلتيجي، الحائزة على الميدالية الفضية في بودابست عام 2023، في البداية تهمة رفض أو عدم الخضوع لاختبار الكشف عن المنشطات، لكن الوكالة الإثيوبية لمكافحة المنشطات برّأت ساحتها في نهاية أغسطس.

رغم ذلك، تسلّمت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى هذا الملف في الأول من سبتمبر، وبعد مراجعته، قررت استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، مطالبة بإيقافها مؤقتا عن المشاركة في مونديال طوكيو، ريثما تصدر نتائج القضية.

من المتوقع أن تُصدر "كاس" قرارها قبل السبت، وهو موعد أول مشاركة لها في تصفيات سباق 1500 م في طوكيو.

وغابت ويلتيجي التي احتلت المركز الرابع في أولمبياد باريس الصيف الماضي، عن المنافسات منذ يوليو في لقاء بريفونتين كلاسيك (يوجين الأميركية)، حيث حققت أفضل زمن شخصي لها وهو 3:51.44 دقائق، لتحتل المركز الثاني خلف الكينية فيث كيبييغون التي حطمت الرقم القياسي العالمي.