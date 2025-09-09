أداء دفاعي من حسام حسن يعرقل تأهل مصر إلى كأس العالم 2026



فرّط منتخب مصر في حسم تأهله مبكرا الى نهائيات كأس العالم 2026 بتعادله السلبي مع بوركينا فاسو الثلاثاء في واغادوغو ضمن منافسات المجموعة الاولى من التصفيات الافريقية.

ورفع المنتخب المصري رصيده الى 20 نقطة مقابل 15 لبوركينا فاسو قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وكان المنتخب المصري يحتاج الى الفوز على بوركينا فاسو لضمان التأهل رسميا، لكنه اكتفى بنقطة واحدة وبات يحتاج الى الفوز او الحصول على نقطتين في مباراتيه الاخيرتين ضد جيبوتي خارج ملعبه ومع غينيا بيساو على ارضه الشهر المقبل لضمان التأهل رسميا.

ويتأهل الأول من كل مجموعة في التصفيات الإفريقية مباشرة إلى المونديال، فيما تخوض أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني بالمجموعات التسع ملحقا يتأهل الفائز به للمشاركة في ملحق القارات الذي يضم 6 منتخبات يتأهل منها اثنان للنهائيات.

دفع حسام حسن مدرب الفراعنة بتشكيل يغلب عليه الطابع الدفاعي بخمسة لاعبين في الخط الخلفي مع تواجد ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي محمد صلاح وعمر مرموش في قيادة الهجوم.

وأتت أولى فرص مصر في الدقيقة الثالثة حين مر محمود حسن "تريزيغيه" وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم. وبعدها خرج عمر مرموش مصاباً بعد تدخل قوي من أحد مدافعي بوركينا فاسو ليدخل أسامة فيصل بدلاً منه في الدقيقة 9.

وكاد ادموند تابسوبا أن يضع بوركينا فاسو في المقدمة من رأسية إثر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 21، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وانحصر اللعب في وسط الملعب وسط حذر كبير من الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حاول تريزيغيه مجدداً تهديد مرمى بوركينا فاسو بتسديدة قوية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات في الدقيقة 53. بعدها في الدقيقة 67 أرسل تريزيغيه كرة عرضية حولها محمد صلاح برأسه داخل الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأتت أخطر محاولات بوركينا فاسو في الدقيقة 80 من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى وصلت منها الكرة إلى رأس عمر دانغو داخل منطقة الجزاء لكن محاولته علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 85، دفع حسام حسن بالثلاثي مصطفى محمد ومهند لاشين وأحمد سيد "زيزو" بدلاً من تريزيغيه وأحمد نبيل "كوكا" وأسامة فيصل. ثم دفع بحسام عبد المجيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ويسعى المنتخب المصري الى التأهل الى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه بعد اعوام 1934 و1990 و2018.