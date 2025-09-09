برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ

تعرّض لاعب الوسط الدولي الهولندي، فرنكي دي يونغ، «لإصابة طفيفة في العضلة السدادية الخارجية للفخذ اليمنى»، وفقاً لما أعلن ناديه برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان دي يونغ غادر معسكر منتخب بلاده، الجمعة الماضية، بعد ساعات قليلة من مشاركته في التعادل أمام بولندا 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث اضطر لترك مكانه في الدقيقة 83، ومن الممكن أن يغيب لاعب الوسط عن مواجهة فالنسيا، الأحد المقبل، في المرحلة الرابعة من الدوري، وهي أول مباراة لبرشلونة على أرضه هذا الموسم، وينضم دي يونغ إلى لاعب الوسط الدولي غافي الذي يتلقى علاجاً لركبته، والظهير الأيسر أليخاندرو بالدي المستبعد ثلاثة أسابيع للإصابة.