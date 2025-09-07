بعد اشتباكات عنيفة.. مهند علي يقود العراق للفوز بكأس ملك تايلاند (فيديو)

فاز منتخب العراق بكأس ملك تايلاند بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره منتخب تايلاند بهدف نظيف، اليوم السبت.

ونجح نجم "أسود الرافدين" ونادي دبا الإماراتي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 75 من كرة رأسية تعكس مهاراته التهديفية وهو ثالث هدف يسجله (ميمي) في مباراتين متتاليتين بعدما كان قد أحرز هدفين في مرمى هونغ كونغ في الدور نصف النهائي للبطولة ليتمكن منتخب العراق من التتويج باللقب على ملعب كانشانابوري الدولي في تايلاند.

ويشارك منتخب العراق ضمن استعداداته لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم المقبلة في العام 2026.

منتخب العراق يحقق لقب كأس ملك تايلاند بعد الفوز ضد تايلاند بهدف وحيد سجله مهند علي



وأكمل منتخب اسود الرافدين المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض لاعبيه فرانس بطرس (75) ومهند علي (90+5) للطرد وسط أجواء مشحونة، إذ اشتبك لاعبو المنتخبين وكادت الأمور تتطور لولا تدخل العقلاء من المنتخبين ورجال الأمن.